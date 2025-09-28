Непомнящий: легионеры думают, что с небес спустились, а в РПЛ на самом деле трудно

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге и игре легионеров в ней.

«Когда меня спрашивают о чемпионате России, я говорю, что мне он нравится. От журналистов чувствую некоторый сарказм: «Что это за чемпионат?» Да, на спортивном уровне мы уступаем пяти лигам Европы. Однако наш чемпионат непредсказуем, и идёт борьба на всех этажах до последнего тура. Легионеры не сразу вписываются, потому что они думают, что с небес спустились, а на самом деле в РПЛ трудно. У нас достаточно серьёзный чемпионат: игроки растут и много молодых ребят», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 10 матчей чемпионата России ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко.