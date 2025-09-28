Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты матчей 10-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 28 сентября, завершился 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

26 сентября, пятница:

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва — 2:3.

27 сентября, суббота:

«Ахмат» — «Акрон» — 3:0;
«Локомотив» — «Рубин» — 1:0;
«Ростов» — «Краснодар» — 0:0;
«Зенит» — «Оренбург» — 5:2.

28 сентября, воскресенье:

ЦСКА — «Балтика» — 1:0;
«Динамо» Махачкала — «Сочи» — 0:0;
«Спартак» — «Пари НН» — 3:0.

По итогам 10-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский ЦСКА, набравший 21 очко в 10 матчах. На второй строчке располагается «Локомотив», у которого 20 очков. Третье место у «Краснодара», который также набрал 20 очков в 10 играх, но уступает железнодорожникам по дополнительным показателям.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
