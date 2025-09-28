Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Чалов забил восьмой гол за ПАОК в матче с «Астерасом»

Комментарии

В эти минуты идёт матч 5-го тура греческой Суперлиги, в котором встречаются «Астерас» (Триполи) и ПАОК (Салоники). На данный момент счёт 3:2 в пользу «орлов», один из мячей команды забил российский нападающий Фёдор Чалов, реализовавший пенальти на 34-й минуте. Этот гол стал восьмым для форварда за греческую команду. Игра проходит на стадионе «Теодорос Колокотронис».

Греция — Суперлига . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Астерас
Триполи
Окончен
3 : 3
ПАОК
Салоники
1:0 Македа – 7'     1:1 Десподов – 21'     1:2 Константелиас – 26'     1:3 Чалов – 34'     2:3 Эммануилидис – 45+2'     3:3 Джоаккини – 74'    
Удаления: Помонис – 90' / нет

Стоит отметить, что другой российский игрок ПАОКа, Магомед Оздоев, на данный момент находится на скамейке запасных. Помимо Чалова, у «орлов» также отличились Кирилл Десподов на 21-й минуте с пенальти и Яннис Константелиас на 26-й минуте.

Нападающий ПАОКа Чалов сохранил место в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Греции
