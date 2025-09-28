Чалов забил восьмой гол за ПАОК в матче с «Астерасом»

В эти минуты идёт матч 5-го тура греческой Суперлиги, в котором встречаются «Астерас» (Триполи) и ПАОК (Салоники). На данный момент счёт 3:2 в пользу «орлов», один из мячей команды забил российский нападающий Фёдор Чалов, реализовавший пенальти на 34-й минуте. Этот гол стал восьмым для форварда за греческую команду. Игра проходит на стадионе «Теодорос Колокотронис».

Стоит отметить, что другой российский игрок ПАОКа, Магомед Оздоев, на данный момент находится на скамейке запасных. Помимо Чалова, у «орлов» также отличились Кирилл Десподов на 21-й минуте с пенальти и Яннис Константелиас на 26-й минуте.