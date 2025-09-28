«Спартак» повторил серию результативности Романцева и прошлого сезона, забив три «Пари НН»

Московский «Спартак» в третий раз в клубной истории забил два и более голов в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги подряд, разгромив в 10-м туре РПЛ «Пари НН». (3:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Впервые подобная серия у «Спартака» случилась в сезона-2001 под руководством главного тренера Олега Романцева. Второй раз в своей истории красно-белые смогли достичь подобного результата в сезоне-2024/2025 под управлением действующего главного тренера Деяна Станковича.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.