«Милан» — «Наполи»: Кристиан Пулишич на 31-й минуте забил второй гол миланцев
В эти минуты проходит матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Милан» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. На данный момент счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
2-й тайм
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Салемакерс – 3' 2:0 Пулишич – 31' 2:1 Де Брёйне – 60'
Удаления: Эступиньян – 57' / нет
Форвард «Милана» Кристиан Пулишич забил гол на 31-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев Алексис Салемакерс на третьей минуте.
В минувшем туре «Милан» в гостях разгромил «Удинезе» (3:0), «Наполи» дома обыграл «Пизу» (3:2).
В нынешнем сезоне неаполитанская команда под руководством Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 12 очков после четырёх матчей. «Милан», который возглавляет Массимилиано Аллегри, с девятью очками идёт седьмым.
