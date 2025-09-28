Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Червиченко: при таких затратах для «Спартака» победа над «Пари НН» не показатель

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Для «Спартака» было бы странно при таких затратах в трансферное окно не обыграть одного из аутсайдеров. Всё логично, сделали на классе и обыграли в одну калитку. На мой взгляд, это не показатель. Показателем будет матч с ЦСКА, насколько «Спартак» вышел из кризиса», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. В 11-м туре красно-белые встретятся с лидером чемпионата в очном матче.

