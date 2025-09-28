Червиченко: при таких затратах для «Спартака» победа над «Пари НН» не показатель

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Для «Спартака» было бы странно при таких затратах в трансферное окно не обыграть одного из аутсайдеров. Всё логично, сделали на классе и обыграли в одну калитку. На мой взгляд, это не показатель. Показателем будет матч с ЦСКА, насколько «Спартак» вышел из кризиса», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. В 11-м туре красно-белые встретятся с лидером чемпионата в очном матче.