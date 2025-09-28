Скидки
Футбол Новости

Чемпионат Германии по футболу 2025/2026: результаты матчей 5-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 28 сентября, завершился 5-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 5-го тура Бундеслиги

Пятница, 26 сентября

«Бавария» — «Вердер» — 4:0;

Суббота, 27 сентября

«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:1;
«Санкт-Паули» — «Байер» — 1:2;
«Майнц» — «Боруссия» Дортмунд — 0:2;
«Хайденхайм» — «Аугсбург» — 2:1;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Айнтрахт» — 4:6.

Воскресенье, 28 сентября

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:1;
«Кёльн» — «Штутгарт» — 1:2;
«Унион» — «Гамбург» — 0:0.

По итогам 5-го тура лидером Бундеслиги с 15 очками является «Бавария», на втором месте с 13 очками расположилась «Боруссия» Дортмунд, в топ-4 также вошли «РБ Лейпциг» (12) и «Айнтрахт» (9). В нижней части таблицы находятся «Аугсбург», «Хайденхайм» (по 3) и «Боруссия» Мёнхенгладбах (2).

Комментарии
