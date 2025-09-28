Игрок «Спартака» Зобнин высказался о разгромной победе над «Пари НН»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал крупную победу красно-белых над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Самое главное, что победили дома, взяли свои три очка. Каждый выход на поле в майке «Спартака» — особенный, будь то кубок или РПЛ. Тренер решает, а моя задача — тренироваться и играть.

Планировали так играть, мы играли дома. У себя всегда надо играть агрессивно. Быстрый гол помог нам, а дальше уже создавали моменты. Не знаю, можно ли сказать, что победа одержана на классе. У нас был план, готовились к игре. Сегодня многое получилось, а что нет — разберем», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.