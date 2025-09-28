Скидки
Главная Футбол Новости

Шпилевский — после поражения от «Спартака»: никогда не будем приезжать и играть от обороны

Шпилевский — после поражения от «Спартака»: никогда не будем приезжать и играть от обороны
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» обыграл нижегородцев со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Что касается второго гола, мне это гол, который мы были просто обязаны отпрессинговать и атаку отразить. Такие пропускать просто нельзя — ненужный и лёгкий гол. Коледин молодой игрок. Не закрывает игрока, затем позволяет параллельно воротам бежать. Но это его первая полноценная игра. Коледин — молодой талантливый игрок, которому предстоит много работы.

Поздравляю «Спартак» с победой. Структурно то, что хотели, мы показали. По мере возможностей ребята выполняли установку. Но пропустили нелепые голы. То, что по сто раз обсуждаем на тренировках. Такие голы постоянно в наши ворота. То пенальти, то угловые ещё — ничего системного. Претензий к ребятам нет. Мы никогда не будем приезжать сюда и закрываться, играть от обороны, надеясь на случайный гол. Такого от нас не увидите. Мы и при 0:3 сегодня старались идти вперёд», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. «Пари НН» с шестью очками остаётся на 15-й строчке в чемпионате.

