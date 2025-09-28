Игрок «Спартака» Зобнин: две голевые передачи — вот так оценю игру Дмитриева

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об игре одноклубника Игоря Дмитриева в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Две голевые передачи — вот так оценю игру Дмитриева. Хорошо сыграл. Первая игра в составе — желаю, чтобы не останавливался. Подсказываю ему, помогаю», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

21-летний вингер появился на поле с первых минут на позиции левого защитника. Оба своих гола полузащитник Жедсон Фернандеш забил с передач российского футболиста.