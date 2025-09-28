Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шпилевский: опять будут писать, что я критикую игроков, — я злюсь от пассивности

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» обыграл нижегородцев со счётом 3:0, прокомментировал игру своих подопечных.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Сейчас опять будут писать, что я критикую игроков. Я злюсь от пассивности в эпизодах и пропущенных голов. Играть так не надо. Ребята ментально потом просаживаются: расстройство тоже приводит к ошибкам. Надо стараться набирать очки.

Не все мои пожелания по усилению состава были выполнены. Мы сядем и обсудим это с руководством и спортивным блоком», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Пари НН» с шестью очками остаётся на 15-й строчке в чемпионате России. «Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.

