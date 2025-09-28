Жедсон прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о победе своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Я очень рад победе нашей команды. Надо оставаться сосредоточенными, сконцентрированными и играть в том же духе. Голы бывают разные, но главное — забиваешь ты их или нет. Главное, что мы заработали три очка.

Результат не так уж важен, но он отражает, что мы хорошо поработали и выполнили все задачи. Главное в футболе — команда и командный дух. Неважно, кто где играет, в старте ли. Мы как команда должны выполнять все требования», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.