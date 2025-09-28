Скидки
Жедсон прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Пари НН»

Жедсон прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Пари НН»
Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о победе своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Я очень рад победе нашей команды. Надо оставаться сосредоточенными, сконцентрированными и играть в том же духе. Голы бывают разные, но главное — забиваешь ты их или нет. Главное, что мы заработали три очка.

Результат не так уж важен, но он отражает, что мы хорошо поработали и выполнили все задачи. Главное в футболе — команда и командный дух. Неважно, кто где играет, в старте ли. Мы как команда должны выполнять все требования», — передаёт слова Жедсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

