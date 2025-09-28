Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шпилевский высказался об эмоциях Каккоева во время матча со «Спартаком»

Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0) высказался об эмоциях полузащитника нижегородцев Никиты Каккоева.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Каккоев сам по себе эмоционален. Он не кричал на скамейку. Злился, что партнёры не навязали борьбу, которую могли. Что касается меня, я не могу тормозить Солари и вести неспортивную борьбу. Такого от меня никогда не увидите», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Пари НН» с шестью очками остаётся на 15-й строчке в чемпионате России. «Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.

