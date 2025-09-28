«С таким подходом достигаются большие результаты». Сакич — о победе «Спартака»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о победе красно-белых над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

— Благодарю ребят за отличную игру и красивую победу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Впереди долгий путь. С таким подходом и отношением достигаются большие результаты.

— Задачи Умярова были распределены между несколькими игроками?

— Если говорить о схеме, у нас было три центральных полузащитника: Зобнин был шестёркой, а Барко и Жедсон — восьмёрками, — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.