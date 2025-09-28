Тренер «Спартака» Сакич высказался об игре Дмитриева в матче с «Пари НН»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич оценил игру вингера команды Игоря Дмитриева в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

— Как часто Дмитриев будет появляться на левом фланге? Кто придумал его туда отправить?

— Каждый матч — новая история. Сегодня мы посчитали, что он поможет именно на этой позиции. Увидим, что будет дальше. Все футболисты совершенно разные и обладают разными характеристиками, — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

21-летний вингер появился на поле с первых минут на позиции левого защитника. Оба своих гола полузащитник Жедсон Фернандеш забил с передач российского футболиста.