Тренер «Спартака» Сакич поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич рассказал о своих ожиданиях от матча с ЦСКА. Дерби состоится в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— «Спартак» подтянулся к лидерам. Какая атмосфера в команде и какие ожидания от дерби?

— Победы придают команде уверенности. Мы на верном пути, надо продолжать. До игры с ЦСКА у нас ещё матч в Кубке с «Пари НН» — готовимся к нему. Дерби будет непростым, соперник лидирует в таблице. Но у нас будет время на подготовку, — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.