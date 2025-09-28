Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Комментарии

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич рассказал о своих ожиданиях от матча с ЦСКА. Дерби состоится в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Спартак» подтянулся к лидерам. Какая атмосфера в команде и какие ожидания от дерби?
— Победы придают команде уверенности. Мы на верном пути, надо продолжать. До игры с ЦСКА у нас ещё матч в Кубке с «Пари НН» — готовимся к нему. Дерби будет непростым, соперник лидирует в таблице. Но у нас будет время на подготовку, — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

