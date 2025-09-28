Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркиньос: Дмитриев — отличный игрок. Может, у него было что-то из моего репертуара

Маркиньос: Дмитриев — отличный игрок. Может, у него было что-то из моего репертуара
Комментарии

Нападающий «Спартака» Маркиньос высоко отозвался о своём одноклубнике Игоре Дмитриеве. В матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» (3:0) Дмитриев отдал две голевые передачи на Жедсона Фернандеша.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Игорь — отличный игрок, хоть и очень молодой. Видны его хорошие качества. Может, у него было что-то из моего репертуара, но главное, что мы забили», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.

Материалы по теме
Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем. Видео
Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android