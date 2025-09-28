Маркиньос: Дмитриев — отличный игрок. Может, у него было что-то из моего репертуара

Нападающий «Спартака» Маркиньос высоко отозвался о своём одноклубнике Игоре Дмитриеве. В матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» (3:0) Дмитриев отдал две голевые передачи на Жедсона Фернандеша.

«Игорь — отличный игрок, хоть и очень молодой. Видны его хорошие качества. Может, у него было что-то из моего репертуара, но главное, что мы забили», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.