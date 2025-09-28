Тренер «Спартака» Сакич: Барко вносит свой вклад, но может играть лучше

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался об игре полузащитника команды Эсекьеля Барко в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

— Ощущение, что КПД Барко снизился. С чем это связано?

— Мы одна команда. Бывает, что в одной игре один игрок играет лучше, а потом — другой. Вопросов по Барко нет. Свой вклад он вносит. Конечно, он может играть лучше, — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.