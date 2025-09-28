«Милан» — «Наполи»: Де Брёйне на 60-й минуте сократил отставание гостей. Эступиньян удалён

В эти минуты проходит матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Милан» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. На данный момент счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник гостей Кевин Де Брёйне забил гол на 60-й минуте. Защитник хозяев Первис Эступиньян удалён с поля за фол в штрафной площади. Ранее счёт в матче открыл нападающий миланцев Алексис Салемакерс на третьей минуте. На 31-й минуте форвард красно-чёрных Кристиан Пулишич увеличил преимущество своей команды.

В минувшем туре «Милан» в гостях разгромил «Удинезе» (3:0), «Наполи» дома обыграл «Пизу» (3:2).

В нынешнем сезоне неаполитанская команда под руководством Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 12 очков после четырёх матчей. «Милан», который возглавляет Массимилиано Аллегри, с девятью очками идёт седьмым.