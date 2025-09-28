Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Игрок «Спартака» Маркиньос объяснил разгромную победу над «Пари НН»

Комментарии

Нападающий «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Все соперники и все матчи у нас тяжёлые. Сегодня был тяжёлый матч, соперник хорошо играл, но нам удалось выполнить все установки тренера, поэтому мы выиграли», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. «Пари НН» с шестью очками остаётся на 15-й строчке в чемпионате.

