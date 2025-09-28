Игрок «Спартака» Маркиньос объяснил разгромную победу над «Пари НН»

Нападающий «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Все соперники и все матчи у нас тяжёлые. Сегодня был тяжёлый матч, соперник хорошо играл, но нам удалось выполнить все установки тренера, поэтому мы выиграли», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. «Пари НН» с шестью очками остаётся на 15-й строчке в чемпионате.