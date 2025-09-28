Игрок «Спартака» Дмитриев: перед дерби с ЦСКА настрой боевой

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» (3:0) высказался о предстоящем матче с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Всё супер. Главное — выиграли. Я не люблю оценивать свою игру. Повторюсь, главное, что выиграла команда. Никакую победу нельзя назвать лёгкой. Каждый матч тяжёлый.

Перед дерби с ЦСКА у нас боевой настрой. Очень хотим выиграть и порадовать болельщиков. Мне кажется, нет разницы, на какой позиции в турнирной таблице мы находимся. Дерби всегда надо выигрывать», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.