Дмитриев: Станкович даёт много советов, чувствуется его поддержка

Игрок «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о совместной работе с главным тренером команды Деяном Станковичем после победы над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Станкович даёт много советов, но раскрывать не буду. Конечно, чувствуется поддержка с его стороны — я выходил почти в каждой игре, а сейчас — в стартовом составе. Тяжёлый вопрос, помогает ли мне эмоциональность Станковича. Я не так долго нахожусь в команде, чтобы это оценивать», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.