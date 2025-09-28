Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитриев: Станкович даёт много советов, чувствуется его поддержка

Дмитриев: Станкович даёт много советов, чувствуется его поддержка
Игрок «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о совместной работе с главным тренером команды Деяном Станковичем после победы над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Станкович даёт много советов, но раскрывать не буду. Конечно, чувствуется поддержка с его стороны — я выходил почти в каждой игре, а сейчас — в стартовом составе. Тяжёлый вопрос, помогает ли мне эмоциональность Станковича. Я не так долго нахожусь в команде, чтобы это оценивать», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.

