«Эти мелочи всегда играют против нас». Букайо Сака раскритиковал судью матча с «Ньюкаслом»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака раскритиковал решение судьи Джарреда Джиллетта не ставить пенальти в матче 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

«У меня нет слов… Если у нас используется VAR, то только в случае явной и очевидной ошибки. Тот факт, что судье потребовалось столько времени, чтобы вынести решение, говорит о том, что это не очевидная ошибка.

Эти мелочи всегда играют против нас, но сегодня мы получили по заслугам», – приводит слова Сака журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

На 15-й минуте встречи голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп сбил нападающего «пушкарей» Виктора Дьёкереша, но Джарред Джиллетт после вмешательства VAR решил не назначать пенальти.