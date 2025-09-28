Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитриев высказался о конкуренции с легионерами в «Спартаке»

Дмитриев высказался о конкуренции с легионерами в «Спартаке»
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев дал комментарий на тему конкуренции с иностранными футболистами команды.

«Если получилось выйти в стартовом составе, значит, конкуренция помогает. Когда на твоей позиции такие сильные игроки, ты сам от этого прогрессируешь. Вся команда помогает и поддерживает. Позиция крайнего защитника непривычна для меня, но главное, что я играю и выхожу в стартовом составе. Понятно, что непривычно, потому что всё время до этого играл нападающего, но потихоньку привыкаю к новой позиции. Мне комфортнее, когда я просто играю (улыбается)», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем. Видео
Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android