Дмитриев высказался о конкуренции с легионерами в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев дал комментарий на тему конкуренции с иностранными футболистами команды.

«Если получилось выйти в стартовом составе, значит, конкуренция помогает. Когда на твоей позиции такие сильные игроки, ты сам от этого прогрессируешь. Вся команда помогает и поддерживает. Позиция крайнего защитника непривычна для меня, но главное, что я играю и выхожу в стартовом составе. Понятно, что непривычно, потому что всё время до этого играл нападающего, но потихоньку привыкаю к новой позиции. Мне комфортнее, когда я просто играю (улыбается)», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.