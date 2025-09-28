Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитриев: новая форма «Спартака» классная, забрал себе в коллекцию

Дмитриев: новая форма «Спартака» классная, забрал себе в коллекцию
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высоко отозвался о третьем комплекте формы команды, в котором красно-белые обыграли «Пари Нижний Новгород» в рамках 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Новая форма классная. Мне понравилась, я её забрал себе в коллекцию. Самая красивая форма, в которой я играл. Я не так много играл (смеётся), — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.

Материалы по теме
Видео
«Это классика». «Спартак» представил третий комплект формы на сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android