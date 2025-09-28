Дмитриев: новая форма «Спартака» классная, забрал себе в коллекцию

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высоко отозвался о третьем комплекте формы команды, в котором красно-белые обыграли «Пари Нижний Новгород» в рамках 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:0.

«Новая форма классная. Мне понравилась, я её забрал себе в коллекцию. Самая красивая форма, в которой я играл. Я не так много играл (смеётся), — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.