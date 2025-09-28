Дмитриев: новая форма «Спартака» классная, забрал себе в коллекцию
Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высоко отозвался о третьем комплекте формы команды, в котором красно-белые обыграли «Пари Нижний Новгород» в рамках 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10' 2:0 Фернандеш – 36' 3:0 Фернандеш – 64'
«Новая форма классная. Мне понравилась, я её забрал себе в коллекцию. Самая красивая форма, в которой я играл. Я не так много играл (смеётся), — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.
