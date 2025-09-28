Жедсон Фернандеш обратился к болельщикам «Спартака» после дубля в ворота «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш записал видео для болельщиков «Спартака» после разгромной победы над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Привет всем! Очень рад оформить дубль сегодня. Спасибо всем, кто пришёл и поддержал нас!» — сказал Жедсон в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».

Жедсон забил два из трёх голов «Спартака» в матче. Победным оказался мяч коста-риканского нападающего Манфреда Угальде, забитый с передачи бразильца Маркиньоса.