Жедсон Фернандеш обратился к болельщикам «Спартака» после дубля в ворота «Пари НН»
Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш записал видео для болельщиков «Спартака» после разгромной победы над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10' 2:0 Фернандеш – 36' 3:0 Фернандеш – 64'
«Привет всем! Очень рад оформить дубль сегодня. Спасибо всем, кто пришёл и поддержал нас!» — сказал Жедсон в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».
Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».
Жедсон забил два из трёх голов «Спартака» в матче. Победным оказался мяч коста-риканского нападающего Манфреда Угальде, забитый с передачи бразильца Маркиньоса.
