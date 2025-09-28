Червиченко: лидерство ЦСКА в РПЛ — большая проблема для всех остальных

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о первом месте ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России после матча 10-го тура Мир РПЛ, в котором армейцы обыграли калининградскую «Балтику» (1:0).

«Лидерство ЦСКА в РПЛ — большая проблема для всех остальных. Армейцы не такие добрые, как «Локомотив» или «Краснодар», — никому очки раздаривать не будут. Теперь ЦСКА будет наращивать преимущество и вряд ли будут подарки. «Краснодар» и «Локомотив» умудрились растерять семиочковые отрывы. От этого чемпионат будет только интереснее. По подбору игроков ЦСКА может закрепиться на первом месте», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко. На второй строчке располагается «Локомотив», у которого 20 очков. Третье место у «Краснодара», который также набрал 20 очков в 10 играх, но уступает железнодорожникам по дополнительным показателям.