21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Червиченко: лидерство ЦСКА в РПЛ — большая проблема для всех остальных

Червиченко: лидерство ЦСКА в РПЛ — большая проблема для всех остальных
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о первом месте ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России после матча 10-го тура Мир РПЛ, в котором армейцы обыграли калининградскую «Балтику» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Лидерство ЦСКА в РПЛ — большая проблема для всех остальных. Армейцы не такие добрые, как «Локомотив» или «Краснодар», — никому очки раздаривать не будут. Теперь ЦСКА будет наращивать преимущество и вряд ли будут подарки. «Краснодар» и «Локомотив» умудрились растерять семиочковые отрывы. От этого чемпионат будет только интереснее. По подбору игроков ЦСКА может закрепиться на первом месте», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко. На второй строчке располагается «Локомотив», у которого 20 очков. Третье место у «Краснодара», который также набрал 20 очков в 10 играх, но уступает железнодорожникам по дополнительным показателям.

Комментарии
