Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПАОК упустил победу над «Астерасом», Чалов забил гол с пенальти

ПАОК упустил победу над «Астерасом», Чалов забил гол с пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 5-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Астерас» (Триполи) и ПАОК (Салоники). После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Игра прошла на стадионе «Теодорос Колокотронис».

Греция — Суперлига . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Астерас
Триполи
Окончен
3 : 3
ПАОК
Салоники
1:0 Македа – 7'     1:1 Десподов – 21'     1:2 Константелиас – 26'     1:3 Чалов – 34'     2:3 Эммануилидис – 45+2'     3:3 Джоаккини – 74'    
Удаления: Помонис – 90' / нет

Федерико Македа на седьмой минуте открыл счёт и вывел хозяев поля вперёд. Кирилл Десподов на 21-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Яннис Константелиас на 26-й минуте обеспечил гостям преимущество, Фёдор Чалов забил за «орлов» на 34-й минуте с пенальти. Димитрис Эммануилидис на 45+2-й минуте сократил отставание в счёте, а на 74-й минуте отметился Николас Джоаккини. У хозяев поля на 90-й минуте красную карточку получил Константинос Помонис.

Фёдор Чалов был заменён на 70-й минуте, его одноклубник Магомед Оздоев вошёл в игру на 53-й минуте.

После этой игры «Астерас» с двумя очками находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Греции, ПАОК с 11 очками расположился на третьей строчке.

Материалы по теме
Чаще всех из россиян в УЕФА отмечали талант Чалова. А кого ещё?
Чаще всех из россиян в УЕФА отмечали талант Чалова. А кого ещё?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android