ПАОК упустил победу над «Астерасом», Чалов забил гол с пенальти

Завершён матч 5-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Астерас» (Триполи) и ПАОК (Салоники). После финального свистка зафиксирован счёт 3:3. Игра прошла на стадионе «Теодорос Колокотронис».
Федерико Македа на седьмой минуте открыл счёт и вывел хозяев поля вперёд. Кирилл Десподов на 21-й минуте реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Яннис Константелиас на 26-й минуте обеспечил гостям преимущество, Фёдор Чалов забил за «орлов» на 34-й минуте с пенальти. Димитрис Эммануилидис на 45+2-й минуте сократил отставание в счёте, а на 74-й минуте отметился Николас Джоаккини. У хозяев поля на 90-й минуте красную карточку получил Константинос Помонис.
Фёдор Чалов был заменён на 70-й минуте, его одноклубник Магомед Оздоев вошёл в игру на 53-й минуте.
После этой игры «Астерас» с двумя очками находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Греции, ПАОК с 11 очками расположился на третьей строчке.
