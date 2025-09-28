Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Откуда у них повторы? Из космоса через НЛО?» Быстров — о работе ЭСК РФС

Аудио-версия:
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал работу Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). В качестве примера экс-игрок привёл решение комиссии поддержать удаление форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«По Кордобе заседали? Мы же все видели, что это не красная карточка. Я не знаю, какой у них ещё может быть повтор этого момента, из космоса через НЛО… И всё равно они поддерживают красную карточку и дисквалифицируют Кордобу на этот матч. Это же бред. Это смешно. Как принимается это решение? Пришёл вечером судья, закурил сигару, вискаря накатил, нажал «play». У него даже не загрузилось ничего, а он уже позвонил и сказал — я голосую как все. А если бы они сидели все вместе и обсуждали, то увидели бы, что Кордоба даже не касается Мойзеса», — заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!»

Главный судья матча ЦСКА — «Краснодар» Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку Джону Кордобе на 56-й минуте. «Краснодар» направил жалобу в ЭСК РФС по данному решению, однако комиссия подтвердила правильность вердикта арбитра.

