«Откуда у них повторы? Из космоса через НЛО?» Быстров — о работе ЭСК РФС

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал работу Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). В качестве примера экс-игрок привёл решение комиссии поддержать удаление форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«По Кордобе заседали? Мы же все видели, что это не красная карточка. Я не знаю, какой у них ещё может быть повтор этого момента, из космоса через НЛО… И всё равно они поддерживают красную карточку и дисквалифицируют Кордобу на этот матч. Это же бред. Это смешно. Как принимается это решение? Пришёл вечером судья, закурил сигару, вискаря накатил, нажал «play». У него даже не загрузилось ничего, а он уже позвонил и сказал — я голосую как все. А если бы они сидели все вместе и обсуждали, то увидели бы, что Кордоба даже не касается Мойзеса», — заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!»

Главный судья матча ЦСКА — «Краснодар» Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку Джону Кордобе на 56-й минуте. «Краснодар» направил жалобу в ЭСК РФС по данному решению, однако комиссия подтвердила правильность вердикта арбитра.