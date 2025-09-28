Скидки
Главная Футбол Новости

Милан — Наполи, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:1, 5-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» в меньшинстве обыграл «Наполи» и возглавил таблицу Серии А после 5-го тура
Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Даниэле Киффи. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Салемакерс – 3'     2:0 Пулишич – 31'     2:1 Де Брёйне – 60'    
Удаления: Эступиньян – 57' / нет

Счёт в матче открыл нападающий миланцев Алексис Салемакерс на третьей минуте. На 31-й минуте форвард красно-чёрных Кристиан Пулишич увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме защитник хозяев Первис Эступиньян был удалён с поля за фол в штрафной площади. Полузащитник гостей Кевин Де Брёйне реализовал 11-метровый удар на 60-й минуте.

В нынешнем сезоне неаполитанская команда под руководством Антонио Конте занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков после пяти матчей. «Милан», который возглавляет Массимилиано Аллегри, с таким же количество очков лидирует в чемпионате.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
