«Милан» в меньшинстве обыграл «Наполи» и возглавил таблицу Серии А после 5-го тура

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Даниэле Киффи. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий миланцев Алексис Салемакерс на третьей минуте. На 31-й минуте форвард красно-чёрных Кристиан Пулишич увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме защитник хозяев Первис Эступиньян был удалён с поля за фол в штрафной площади. Полузащитник гостей Кевин Де Брёйне реализовал 11-метровый удар на 60-й минуте.

В нынешнем сезоне неаполитанская команда под руководством Антонио Конте занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков после пяти матчей. «Милан», который возглавляет Массимилиано Аллегри, с таким же количество очков лидирует в чемпионате.