Сауль Гуарирапа перешёл из «Сочи» в клуб «Шарджа» из ОАЭ

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. Об аренде форварда «Сочи» объявил клуб «Шарджа». Соответствующая информация появилась на официальном сайте команды.

По данным СМИ, стоимость аренды составила € 500 тыс., а опция выкупа может составить € 3 млн. Сообщается, что выкуп прав на игрока арабским клубом произойдёт автоматически в случае достижения определённых условий.

Фото: ФК «Шарджа»

Сауль Гуарирапа перебрался в «Сочи» из венесуэльского клуба «Каракас» в январе 2024 года. Минувший сезон нападающий провёл на правах аренды в московском ЦСКА. Всего на его счету 13 голов и одна результативная передача в 36 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.