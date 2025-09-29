Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«У него было достаточно времени, чтобы воплотить всё задуманное». Джо Коул — об Амориме

«У него было достаточно времени, чтобы воплотить всё задуманное». Джо Коул — об Амориме
Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул полагает, что «Манчестер Юнайтед» следует расстаться с главным тренером команды Рубеном Аморимом. На данный момент манкунианцы находятся на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В 6-м туре чемпионата Англии «красные дьяволы» уступили «Брентфорду» (1:3).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

«У Аморима было достаточно времени, чтобы воплотить всё задуманное. Команда не играет в еврокубках, у него есть немало времени на подготовку к таким матчам, как этот. Не думаю, что всё дело только в Амориме, в клубе хватает очень больших проблем.

Все видели его язык тела, когда он находится у кромки поля: Аморим нервничает — это передаётся футболистам. Они играют отрезками, нет никакой стабильности. Тот факт, что он не выиграл два матча Премьер-лиги подряд, вызывает серьёзную обеспокоенность. Это вопрос культуры внутри клуба, поскольку ситуацию усугубляет то, что каждый игрок, покинувший «Юнайтед», сразу же находил свою игру в другой команде. Это говорит о том, что в гармонии всего клуба что-то не так.

Аморим, безусловно, хороший тренер, но необходимо изменить философию внутри клуба. Ранее я уже предполагал, что Гарет Саутгейт идеально подходит для этой работы с точки зрения формирования культуры, понимания клуба, лиги и игроков. Я мог бы представить его работающим с Джимом Рэтклиффом, но они выбрали Аморима, и, похоже, это не работает», — сказал Коул в интервью для TNT Sports.

