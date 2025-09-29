В «Сочи» показали эмоциональную речь Осинькина перед командой после ничьей с «Динамо» Мх

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин обратился к своим подопечным после ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

«Как мы говорили, какая игра будет, ребята, она таким сложнейшим образом и складывалась. Надо было терпеть. Была бы такая готовность в первой игре, допустим, с «Крыльями», наверное, мы бы с очками были ещё там. Но мы идём дальше. Нам надо всё полностью подчинить игре.

Нам её надо немного менять: в плане скорости, в плане инициативности, в плане агрессии. Вот этого не хватало всю игру. Всё время мы должны об этом помнить. Хотим играть? Нужно добавлять скорости. Всё время об этом помнить. Я уверен, мы идём дальше. Вперёд! Молодцы!» — сказал Осинькин команде в видео, опубликованном пресс-службой «Сочи».

Видео доступно в телеграм-канале «Сочи».