«Бетис» победил «Осасуну» в матче 7-го тура Ла Лиги

Завершён матч 7-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» (Севилья) и «Осасуна» (Памплона). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья). В качестве главного арбитра матча выступил Виктор Гарсия Вердура (Испания).

Эз Абде на 19-й минуте открыл счёт, а на 38-й минуте преимущество команды удвоил Кучо Эрнандес.

После этой игры «Бетис» с 12 очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона испанского первенства, «Осасуна» с семью очками находится на 13-м месте.

В следующем туре «Бетис» 5 октября сыграет в гостях с «Эспаньолом», «Осасуна» 3 октября примет на своём поле «Хетафе».