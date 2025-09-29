Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Бетис — Осасуна, результат матча 28 сентября 2025, счёт 2:0, 7-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Бетис» победил «Осасуну» в матче 7-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершён матч 7-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» (Севилья) и «Осасуна» (Памплона). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья). В качестве главного арбитра матча выступил Виктор Гарсия Вердура (Испания).

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Абде – 19'     2:0 Эрнандес – 38'    

Эз Абде на 19-й минуте открыл счёт, а на 38-й минуте преимущество команды удвоил Кучо Эрнандес.

После этой игры «Бетис» с 12 очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона испанского первенства, «Осасуна» с семью очками находится на 13-м месте.

В следующем туре «Бетис» 5 октября сыграет в гостях с «Эспаньолом», «Осасуна» 3 октября примет на своём поле «Хетафе».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
