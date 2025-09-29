Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить саудовский «Аль-Иттихад» — Романо

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» рассматривает кандидатуру итальянца в качестве потенциальной замены уволенному Лорану Блану.

По данным источника, помимо Спаллетти, на вакантную должность рассматриваются бывший главный тренер «Барселоны» Хави и уволенный из «Милана» португалец Сержиу Консейсау. Напомним, Лоран Блан был отправлен в отставку после поражения от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре саудовской Про-Лиги.

Лучано Спаллетти возглавлял «Зенит» с декабря 2009-го по март 2014 года. В его активе две победы в чемпионате России и по одной — в Кубке и Суперкубке страны.