«Чтобы они ни приняли — народ это схавает». Быстров — о голе Комличенко в ворота «Крыльев»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал решение арбитра Сергея Карасёва не засчитывать гол нападающего московского «Локомотива» Николая Комличенко в матче 7-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

«Это не соответствует никакому правилу: ни европейскому, ни нашему колхозному. Если первый играешь в мяч — это не фол. Здесь есть повтор, где Комличенко сыграл первый. Как после этого можно ещё оправдывать и говорить, что там фол на жёлтую карточку? Судьи реально думают, что они сидят в своей комнате и неприкосновенны и что бы они ни приняли — народ это схавает», — заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!»

Напомним, после вмешательства VAR главный судья встречи Сергей Карасёв отменил взятие ворот, зафиксировав фол против вратаря самарцев Сергея Песьякова. В компенсированное время Комличенко сфолил в собственной штрафной и заработал вторую жёлтую карточку. Нападающий «Крыльев» Вадим Раков реализовал пенальти и принёс своей команде ничью.