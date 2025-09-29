«Футболисты «Спартака» ловили кайф от футбола». Ловчев — о разгроме «Пари НН»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10' 2:0 Фернандеш – 36' 3:0 Фернандеш – 64'
«Соперник совсем слабенький, откровенно слабенький. Но удовлетворение есть. Спать буду спокойно (улыбается). Футболисты «Спартака» ловили кайф от такого футбола. А тренер «Пари НН», наверное, больше говорит, чем что‑то меняет. По большому счёту команда не прибавляет», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.
