«Футболисты «Спартака» ловили кайф от футбола». Ловчев — о разгроме «Пари НН»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Соперник совсем слабенький, откровенно слабенький. Но удовлетворение есть. Спать буду спокойно (улыбается). Футболисты «Спартака» ловили кайф от такого футбола. А тренер «Пари НН», наверное, больше говорит, чем что‑то меняет. По большому счёту команда не прибавляет», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.