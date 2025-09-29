Скидки
Тренер «Милана» Аллегри: у нас есть потенциал, чтобы добиться успеха

Тренер «Милана» Аллегри: у нас есть потенциал, чтобы добиться успеха
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Серии А с «Наполи» (2:1).

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Салемакерс – 3'     2:0 Пулишич – 31'     2:1 Де Брёйне – 60'    
Удаления: Эступиньян – 57' / нет

«Я рад, потому что это было важное испытание для нас против добротной команды, каковой является «Наполи». Мы хорошо провели первый тайм, а во втором смогли качественно отработать в обороне, несмотря на небольшое численное преимущество у соперника. Это только начало: парни очень здорово себя проявили, но с завтрашнего дня нам нужно сосредоточиться на последнем матче перед перерывом [на игры сборных].

Нам следует продолжать работать: мы сделали небольшой шаг вперёд. Будут и другие сложные матчи, подобные этому, но, если мы будем играть с таким же настроем, победить будет легче. Леау всё ещё не набрал оптимальную форму, но Нкунку прогрессирует. У нас есть потенциал, чтобы добиться успеха», — рассказал Аллегри в интервью для DAZN.

