Тренер «Милана» Аллегри: у нас есть потенциал, чтобы добиться успеха

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Серии А с «Наполи» (2:1).

«Я рад, потому что это было важное испытание для нас против добротной команды, каковой является «Наполи». Мы хорошо провели первый тайм, а во втором смогли качественно отработать в обороне, несмотря на небольшое численное преимущество у соперника. Это только начало: парни очень здорово себя проявили, но с завтрашнего дня нам нужно сосредоточиться на последнем матче перед перерывом [на игры сборных].

Нам следует продолжать работать: мы сделали небольшой шаг вперёд. Будут и другие сложные матчи, подобные этому, но, если мы будем играть с таким же настроем, победить будет легче. Леау всё ещё не набрал оптимальную форму, но Нкунку прогрессирует. У нас есть потенциал, чтобы добиться успеха», — рассказал Аллегри в интервью для DAZN.