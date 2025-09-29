Скидки
Марокко — Испания, результат матча 29 сентября 2025, счёт 2:0, молодёжный чемпионат мира 2025 U20

Сборная Испании с поражения от Марокко стартовала на молодёжном чемпионате мира
В ночь с 28 на 29 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2025, где встречались национальная команда Марокко U20 и сборная Испании той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго и завершился победой североафриканской сборной со счётом 2:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Марокко U20
Окончен
2 : 0
Испания U20
1:0 Забири – 54'     2:0 Яссин – 58'    

На 54-й минуте встречи счёт в матче открыл форвард марокканцев Яссир Забири. Через четыре минуты преимущество африканской сборной упрочил другой нападающий Жессим Яссин. Испанцы в компенсированное ко второму тайму время ответили мячом вингера Хана Вирхили. Однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Испания и Марокко выступают в группе С, где кроме них также принимают участие сборные Мексики и Бразилии U20. Их очная встреча в рамках 1-го тура состоится сегодня, 29 сентября, в 2:00 мск.

