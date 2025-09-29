Скидки
Италия – Австралия, результат матча 28 сентября 2025, счет 1:0, 1-й тур U20 ЧМ-2025

Сборная Италии обыграла Австралию на старте молодёжного чемпионата мира
Комментарии

Завершился матч 1-го тура молодёжного чемпионата мира (U20), в котором сборная Италии встречалась с национальной командой Австралии. Встреча прошла в Чили на стадионе «Элиас Фигероа Брандер» и завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Италия U20
Окончен
1 : 0
Австралия U20
1:0 Маннини – 10'    

Победный гол в матче на 10-й минуте забил Маттия Маннини, реализовав пенальти.

В следующем матче сборная Италии встретится с национальной командой Кубы, а Австралия проведёт матч с Аргентиной. Игры пройдут 1 и 2 октября соответственно.

Действующим победителем турнира является сборной Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0.

