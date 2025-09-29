Казахстанские фанаты освистали футболистов «Реала»

Казахстанские болельщики освистали футболистов «Реала», которые прилетели в Казахстан на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».

Как сообщает Sports.kz, футболисты мадридского «Реала» не стали общаться с болельщиками в аэропорту и воспользовались южным VIP-выходом, после чего отправились на автобусах и автомобилях в отель. Такое решение вызвало недовольство фанатов и они встретили проезжавший автобус команды свистом.

Матч между «Кайратом» и «Реалом» состоится завтра, 30 сентября в Алма-Аты на стадионе «Центральный», начало – 19:45 мск. В матче первого тура «Кайрат» проиграл «Спортингу» (1:4), а «Реал» обыграл «Марсель» (2:1).