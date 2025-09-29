«*******, кони?» «Фратрия» — о разгромной победе «Спартака» в матче с «Пари НН»

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче 10-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.

«Вынесли *******, хэй-хэй! «Спартак» дома разгромил «Нижний Новгород» — 3:0. Жедсон — дубль, Угальде. Дальше — дерби. Мы в трёх очках от первого места. *******, кони?» — написано в официальном телеграм-канале фанатской группировки.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков. Лидером РПЛ является ЦСКА, на счету которого 21 очко.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена». Матч состоится 5 октября.