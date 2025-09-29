Скидки
Главная Футбол Новости

«*******, кони?» «Фратрия» — о разгромной победе «Спартака» в матче с «Пари НН»

«*******, кони?» «Фратрия» — о разгромной победе «Спартака» в матче с «Пари НН»
Комментарии

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу клуба в матче 10-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Вынесли *******, хэй-хэй! «Спартак» дома разгромил «Нижний Новгород» — 3:0. Жедсон — дубль, Угальде. Дальше — дерби. Мы в трёх очках от первого места. *******, кони?» — написано в официальном телеграм-канале фанатской группировки.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков. Лидером РПЛ является ЦСКА, на счету которого 21 очко.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена». Матч состоится 5 октября.

Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем. Видео
