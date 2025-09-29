«Реал» показал, как команда прилетела в Казахстан на матч Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» показал видео, как команда прилетела в Алма-Аты (Казахстан) на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».

«Наше прибытие в Алм-Аты!» — написано на официальной странице «Реала» в социальной сети X.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится завтра, 30 сентября в Алма-Аты на стадионе «Центральный», начало – 19:45 мск. В матче первого тура «Кайрат» с разгромным счётом проиграл «Спортингу» (1:4), а «Реал» обыграл «Марсель» (2:1).

Ранее сообщалось, что все билеты на матч «Кайрат» — «Реал» выкуплены. Стадионе «Центральный» вмешает чуть более 26 тысяч зрителей.