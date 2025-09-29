Гвардиола заявил, что Родри почувствовал сильную боль в ранее травмированном колене

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что полузащитник «горожан» и сборной Испании Родри почувствовал сильную боль в ранее травмированном колене во время тренировки.

«На тренировке Родри сказал: «Я не в состоянии играть. У меня сильная боль в колене, я не могу играть». И я ответил: «Ты не можешь играть? Тогда не играешь. Будет играть другой. Это то же самое колено, которое он раньше травмировал», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Из-за разрыва крестообразных связок, полученного испанцем в сентябре 2024 года, Родри пропустил бо́льшую часть минувшего сезона. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.