Тренер ЦСКА Челестини высказался о единоличном лидерстве команды в РПЛ

Тренер ЦСКА Челестини высказался о единоличном лидерстве команды в РПЛ
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о лидерстве команды в РПЛ после матчей 10-го тура чемпионата России. В своей последней встрече команда обыграла «Балтику» со счётом 1:0.

«Быть во главе — это всегда красиво. Но быть лидером в сентябре далеко не предел: мы работаем с прицелом на конец сезона — быть наверху надо именно тогда. Но, конечно, нынешнее положение дел даёт команде уверенность», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. На втором месте располагается «Локомотив», набрав 20 очков. Замыкает лидирующую тройку «Краснодар», в активе которого также 20 очков. В топ-5 входят «Зенит» и «Спартак», набрав 19 и 18 очков соответственно.

