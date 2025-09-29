Скидки
Гвардиола объяснил срыв трансфера Савио в «Тоттенхэм» минувшим летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему уход бразильского вингера Савио из клуба минувшим летом сорвался. Напомним, ранее СМИ сообщали о готовности «горожан» продать Савио в «Тоттенхэм». Подчёркивалось, что «шпоры» могли заплатить более € 70 млн за переход футболиста, однако «Манчестер Сити» оценивал нападающего в сумму, превышающую € 80 млн.

«Срыв трансфера Савио? Мы были предельно ясны — хотели его удержать… Возможно, предложение не устроило клуб. Но в его возрасте в прошлом сезоне он много играл, также он может действовать на обоих флангах, у него невероятная скорость. Он очень хорош!» — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» близок к переподписанию трудового соглашения с крайним нападающим Савио. Действующий контракт 21-летнего вингера рассчитан до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Савио принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 13 результативными передачами. В текущей кампании бразилец провёл пять матчей (182 минуты) во всех турнирах и забил один мяч. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

