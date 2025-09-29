Скидки
Главная Футбол Новости

«Сколько очков от лидера, никто не знает?» Мостовой — о разгромной победе «Спартака» в РПЛ

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Спартака» в матче 10-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Что-то как-то тихо и спокойно всё. Не пойму: «Спартак» выиграл или проиграл. Многие же кричали… А сейчас как-то вроде «Спартак» же… Сколько очков от первого места, никто не знает? (Смеётся.) Ребята-ребята, всё становится потихоньку на свои места. Рано или поздно всё так и будет, так что не хайте «Спартак». Тем более, как говорят, Станковича нет. Видите, а «Спартак» выигрывает (смеётся). С победой, спартаковцы! Слушайте Мостового! Он всегда говорит правду (улыбается)», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 18 очков. Лидером РПЛ является ЦСКА, на счету которого 21 очко. В следующем туре РПЛ «Спартак» и ЦСКА сойдутся в очном матче на стадионе «ВЭБ Арена». Игра состоится 5 октября.

