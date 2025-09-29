Скидки
Генич: Карасёв не должен получать назначение на матч «Краснодар» — «Зенит»

Генич: Карасёв не должен получать назначение на матч «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

Известный футбольный комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич высказался о судейских назначениях в России.

«Если посмотреть работу Карасёва за последние два года и начало этого сезона, он ни при каких обстоятельствах не должен получать назначение на матч «Краснодар» — «Зенит». И не должно быть такого, что Сергей Иванов работает 16 матчей «Зенита», 10 — главным, 6 — на VAR. Прозрачности в этих назначениях нет», — сказал Генич в эфире программы «О, Родной футбол!» в VK Sport.

Напомним, матч 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.

После 10 туров лидером РПЛ является ЦСКА, набрав 21 очко. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар», которые набрали по 20 очков.

