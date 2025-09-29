Скидки
Гришин высказался о главных фаворитах РПЛ, не упомянув «Локомотив»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о главном фаворите сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги после 10-го тура соревнований.

«Чемпионат очень интересный, потому что каждый тур всё меняется. Главными фаворитами остаются одни и те же. Это «Зенит», «Краснодар», сейчас ЦСКА и «Спартак»… Мне хочется, чтобы наконец-то ЦСКА занял первое место. Долго ребята шли к этому. Ощущение есть, что могут, но шансов мало, потому что «Зенит» и «Краснодар» по составу и по качеству легионеров намного выше, чем ЦСКА. Хотя при Челестини команда играет прекрасно», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После трети сезона ЦСКА возглавляет чемпионат России. В активе команды Фабио Челестини 21 очко. «Локомотив» и «Краснодар» идут на второй и третьей строчках соответственно. У обеих команд по 20 очков. Далее располагаются «Зенит» (19) и «Спартак» (18).

