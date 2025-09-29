Радимов назвал главного фаворита РПЛ по итогам трети сезона-2025/2026

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о главных фаворитах сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги после 10-го тура соревнований.

«Несколько туров назад мы уже вешали золотые медали на «Краснодар». И все думали, что фаворит матча как раз «Зенитом» именно «Краснодар» на своём поле. Но тут происходит совершенно обратная картина: «Зенит» прибавляет, у них появляются лидер — Глушенков, и «Зенит» прибавляет сейчас. Сине-бело-голубые уже в двух очках от лидера.

«Спартак» с такими игроками тоже [фаворит]. Уже Станковича давно «уволили» все, а он подбирается к лидерам. И «Динамо» прибавляет. Все гранды наверху и этим чемпионат будет интересен.

В моём понимании, у меня субъективное мнение, всё равно «Зенит» возьмёт титул. С тем составом и с тем, что работа Семака и тренерского штаба будет прибавлять ещё больше. В последних матчах клуб это показывает, поэтому он фаворит», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После завершения трети сезона РПЛ ЦСКА находится на первом месте, имея в своём активе 21 очко. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 20 очков. Следующими идут «Зенит», набравший 19 очков и «Спартак» (18).